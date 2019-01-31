Birlik Vakfı sayesinde hayatlarında ilk kez o heyecanı da yaşadılar

NEVŞEHİR(MHA) Birlik Vakfı Nevşehir Şube başkanı Gürbüz Dinç, Vakıf Eğitmenleri ve Gönüllüleriyle birlikte Vakfın eğitim faaliyetleri kapsamında çocukların meslek seçimlerine katkı sağlamak, geleceğe dair ideallerini sağlamlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

Söz konusu etkinlikler doğrultusunda Nevşehir Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret eden eğitmen ve öğrencilere Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç’te bizzat eşlik etti. İl jandarma Alay Komutanını makamında ziyaret eden ve günün anısına fotoğraf çektiren öğrenciler önce JAKEM komutanlığı bünyesinde eğitilen köpeklerin birbirinden ilginç gösterilerini izleyen öğrenciler, gösterilerin ardından köpeklere dokunup onları sevebildiler.

Ardından yine eğitimli atlarla tanışan öğrenciler burada da bir hayli heyecanlı ve mutlu anlar yaşadılar.

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç, söz konusu etkinliğe destek veren İl Jandarma Alay Komutanına ve JAKEM komutanlığına teşekkür etti.