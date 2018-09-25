Birlik, beraberliğin görüntüsü

NEVŞEHİR(MHA)3 bin kişiye aşure ikramında bulunulan etkinliğe Nevşehir belediye başkanından, bir çok kamu kurum ve kuruluş müdürü, sivil toplum kuruluşları başkanlarının da katılması oldukça dikkat çekiciydi.

Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç ile DERSİAD Başkanı Ercan Civelek ve her iki derneğin yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti İl Başkanı M. Rauf Yanar’da bizzat destek verirken, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, İl Jandarma Alay Komutanı J. Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, İş-Kur İl Müdürü Arif Sıddık Barata, Tarım ve orman il müdürü Okan Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, Gençlik Spor il müdürü Mustafa Ünlüer, İl özel idaresi genel sekreteri Savaş Benli, Nevşehir Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Ramazan Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfı Nevşehir İl Temsilcisi Oğuzhan Alkan, Nevşehir Ticaret ve Sanayi odası meclis başkanı Seyit İnce de katıldılar.