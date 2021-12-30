NEVŞEHİR(MHA) Gazeteci Ali Çamur'un hazırlayıp sunduğu, TVNEV, Kapadokya ve Keyf FM ile Kanal Kapadokya isimli You Tube kanalından yayınlanan programda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Savran, "Size bir Hasan Ünver ürünü diyorlar, doğru mu?" sorusuna da cevap verdi.

Savran, "Bırakın Hasan Ünver'i ben kimsenin ürünü değilim. Siz sormadan ben söyleyim. Ben Mustafa Açıkgöz'ün de, Yücel Menekşe'nin de, Ali Kemikkıran'ın da ürünü değilim. Bu insanların hepsi hatalarıyla, sevaplarıyla bu ülkeye ve ile hizmet etmiş ve etmekte olan insanlar. Bana düşen teşkilatımla birlikte çalışmak, iyiyi ve doğruyu savunmaktır. Ben kimsenin adamı ve ürünü değilim. Ben illa bu makama geleyim diyen de biri değilim. Sonra böyle bir şeye ne gerek var. Benim buraya başkan olmam istendi. Bu bir lütuf değil, bu bir nasip. Ben doğduğum, büyüdüğüm şehre hizmet etme ve borcumu ödeme şansını buldum. Onu da layıkıyla yaparım. Bunu söyleyenler demek ki güdülmeye, birileri tarafından oynatılmaya müsahit insanlar ki bu soru geliyor akıllara. Benim aklıma böyle bir şey gelmez. Çünkü ben hür bir adamım karşımdakini de öyle görürüm. Böyle bir şey görürsem de gider kendisine bizzat söylerim. Türkiye'nin dürüst, ahlaklı ve vicdanlı insanlara ihtiyacı var" dedi.