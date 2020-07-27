Bir Hayal Daha Gerçeğe Dönüşüyor

Nevşehir Belediyesi ile TOKİ tarafından, Nevşehir’in Karasoku, Hacı Rüştü, Herikli, 20 Temmuz, Kapucubaşı ve İbrahim Paşa Mahallelerinin büyük bir bölümünü içerisine alan Merkez (Karasoku) Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabı için geçtiğimiz günlerde Ankara’da ihale gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Eski Pazar Yeri ve Zahire Pazarı bölgesinde yapılacak olan 41 adet konut ve 31 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi için ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapıldı.

İhale şartnamesine göre inşaat çalışmalarının 400 gün içerisinde tamamlanacağı proje için şantiye kurma çalışmalarına başlayan yüklenici firma projenin gerçekleştirileceği alana çalışmalara ilişkin tabelalarını yerleştirdi.

TOKİ’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunduğu örnek mimari projelerinden birinin bu proje ile birlikte Nevşehir’de uygulanacağını ifade eden Arı, gerçekleştirilen ihalenin yıllardan beri büyük bir umutla bu projenin gerçekleşmesini bekleyen mahalle sakinlerine ve Nevşehir’e hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Arı: “Şehrimize güzellikler katmaya, her gün yeni bir eser koymaya, hemşehrilerimizin desteğiyle, Allah’ın izniyle devam ediyoruz. Bugünleri gösteren Rabbime şükürler olsun. Tüm halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Şehir merkezinin bu bölgelerinde yaşayan vatandaşları modern yaşam alanlarına kavuşturacak olan ve içerisinde otopark alanları, dükkanlar ve sosyal yaşam alanlarının bulunduğu Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi’nin Nevşehir’in çehresini değiştireceğini söyleyen Arı, projenin diğer etapları için de çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü vurguladı.