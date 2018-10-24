Bir CHP klasiği

NEVŞEHİR(MHA) İttifak sayesinde milletvekili seçilebilen ve partinin 40 yıllık Vekil özlemine son veren Faruk Sarıaslan bir yana, kendisinden önce milletvekilliğine soyunan liste başı isimlere bakıldığında ne yazık ki adaylık bitti, memleket aşkı bitti dedirtiyor eski vekil adayları.

O isimlerden biri yıllarca Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili adaylığı hep konuşulan, gündeme gelen ve en son 2015 yılındaki seçimlerde partinin liste başı adayı olan Fahri Ertik.

Çok iddialı çıkışlarıyla kamuoyunun gündeme gelen Ertik, o seçimlerden bugüne ortalarda yok. Fahri Ertik gibi seçim bitince memleket aşkı da biter mi dedirten isimlerin arasına bir önceki seçimde yine liste başı adayı olup seçilemeyen, ortalarda bir daha görünmeyen Bülent Tekiner’i de göstermek mümkün.

Her iki örneğin de en dikkat çeken yönü Ertik ve Tekiner’in her ne kadar Nevşehirli olsalar da yıllardır Nevşehir’de yaşamıyor olmalarıydı.