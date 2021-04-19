Bir Buçuk Kilo Uyuşturucu Yakalandı 2 Tacir Tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız!

İlimiz Genelinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ekiplerimizce son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen “SOKAK” operasyonlarında;

Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak Suçu İle İlgili olarak toplam (11) olay meydana gelmiş, 15 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapılmış, 5,17 gram Esrar Maddesi, 2,60 gr Toz Esrar, 17,02 gram Metamfetamin Maddesi, 8,07 gr Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi, 2 adet Sentetik Ecza Maddesi, 4 adet Captagon Maddesi ele geçirilmiş,

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu ile ilgili olarak toplam (1) olay meydana gelmiş, 2 şahıs hakkında şüpheli olarak işlem yapılmış, 1.542,33 gram Metamfetamin Maddesi, Afganistan Uyruklu H.Z. ve Z.A. işlemleri bitimi tutuklanmıştır.