Bilim Doğamızda Var!

Doğa Koleji Anaokulu 5 yaş sinifi öğrencileri bu ayın teması olan 'Uzay ve Gökyüzü' konusunda öğrendiklerini pekistirmek ve gözlemlemek için ögretmenleri eşliğinde Kayseri Bilim Merkezi'ne ziyarette bulundular. Türkiye'nin en büyük kubbesine sahip gökevinde macera dolu bir filmle, kendilerini uzayin derinliklerinde hisseden minikler heyecanli saatler gecirdiler. Ardindan Bilim Merkezi'ndeki aktivite alanina geçildiğinde; hortumun oluşumundan deprem simulasyonuna, mevsimlerin nasil meydana geldiğinden dinozorlar devrine birçok aktiviteye dahil olup, tecrübe edindiler. Yaparak yaşayarak öğretme anlayışından yola çıkarak düzenlenen gezide zaman zaman eğlenen, zaman zaman büyük heyecanlar yaşayan minikler, günü keyifli bir şekilde tamamlayip okullarina dönüş yaptılar.