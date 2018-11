‘Bilgi Toplumunun Oluşmasında Öğretmenlerimiz En Temel Gücümüzdür’

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından verilen Başöğretmenlik unvanını kabul ettiği gün olan ve 24 Kasım 1981 yılından beri de her 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında Türk insanının bilimden sanata, kültürden teknolojiye kadar her alanda çağdaş ve modern düzeye ulaşmasında bilgi toplumu haline gelmesinin en öncelikli çabası olduğunu dile getiren Seçen, bilgi toplumuna ulaşılmada öğretmenlerin en temel güç oluşturduğunu kaydetti.

Her şeyden önce özveri ve fedakarlık mesleği olarak da bilinen öğretmenliği kutsal bir görev olarak değerlendirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Seçen mesajında şunları kaydetti: “Gerek bugünün ve gerekse geleceğin modern ve çağdaş Türkiye’sinin, Atatürk’ün müreffeh toplumlarını geçebilmesi gerektiği yönündeki temel düşüncesine uygun bir şekilde ulaşmasında, öğretmenlerimizin bir mihenk taşı misyonu üstlendiği bir gerçektir. Eğitimin bir toplumun her alanda kalkınma ve gelişmesinin temelinde yatan en önemli değer olduğunun şuuru içerisinde, eğitimi şekillendiren ve eğitimi etkin hale getiren öğretmenlerimizin bu açıdan vazgeçilmez bir önem taşıdığına inanıyorum.Dünya tarihinde yüzyıllar boyunca büyük medeniyetler kuran büyük Türk Milletinin, bu hedeflere ulaşmada eğitime fazlasıyla önem verdiklerini görüyoruz. Şanlı tarihinde sadece dini konularda değil, fen bilimlerinde ve çok çeşitli sanat dallarında yaşadığı çağı aşan buluşlara ve icatlara isimlerini gururla yazdıran bir büyük medeniyete sahip olan bizlerin, hızla küreselleşen dünyada, yine eğitimin ışığı ile daha modern ve çağdaş bir hayat sürme yönünde ciddi olarak çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. Günümüzde hedeflenen modern ve çağdaş bir hayatın temeli ise bilgiye ulaşmaktan geçiyor. Bilgiyi ve buna paralel olarak teknolojiyi elinde bulunduran milletler,günümüzde uygar birer toplum olarak değerlendirilmekte ve tüm dünya milletleri arasında oldukça saygın bir yerde değerlendirilmektedir. Bilgiye giden yolun da en önemli temel taşı öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerimizin her alanda kalkınan ve büyüyen Türk toplumunu ortaya çıkartmaları yönünde yaptıkları çalışmalar büyük bir önem taşımaktadır. Öğretmenlerimizi sadece bir güne değil,tüm yıl boyunca minnet ve şükranla anmamız gerekiyor. Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmayı ve hatta geçmeyi vefakar ve cefakar öğretmenlerimizin gayretleri ile ortaya koyabilecektir Öğretmenlerimizin böylesine önemli olan günlerini kutluyor, bu kutsal amaç doğrultusunda çabalar ortaya koyan öğretmenlerimizden vefat eden veya terörist saldırılarla şehadete yürüyen öğretmenlerimize yüce Allah’ dan rahmet dilerken hayatta olan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim.”