Biden'in açıklamalarını şiddetle sınıyoruz

NEVŞEHİR(MHA) Başkan Kemikkıran konuya ilişkin paylaşımında; "ABD Başkanı Biden’ın, 1915 yılında yaşanan olaylar hakkında tarihsel dayanaktan yoksun, asılsız ve mesnetsiz iddiaları ile ilgili açıklamasını yok sayıyor ve şiddetle kınıyoruz. Terör örgütünün meclisteki uzantısı HDP’nin bugünkü açıklaması ülkemize karşı nefretin tezahürüdür. Lakin esas mesele HDP ile ortaklık yapan CHP’nin ve İyi Parti’nin bu ulusal meselemizde ki suskunluğu çok manidar.

Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu olanların, şanlı tarihimiz ve ecdadımız böyle ucuz siyasete konu edilemeyecek kadar kıymetlidir" diye konuştu.