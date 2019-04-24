Bezirhane’de Suriyeli sığınmacılar konuşuldu

Bezirhane Buluşmaları Nisan ayı etkinliği kapsamında “Ulusal’dan Yerel’e: Suriyeli Sığınmacılar” konulu söyleşi düzenlendi.

Kapadokya Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Argos Kültür Sanat tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Bezirhane Buluşmaları’ etkinlikleri kapsamında gerçekleşen söyleşiye; Koç Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Doğuş Şimşek, Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaya ve Uzman Psikolog Nakşidil Tuna konuşmacı olarak katılırken, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve davetliler de salonda yer aldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Araştırma Görevlisi Abdullah Dirikoç’un moderatörlüğünü yaptığı söyleşide ilk söz alan Koç Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Doğuş Şimşek, “Suriyeli Mültecilerin Entegrasyon Süreçleri” başlıklı konuşmasında konuya ilişkin kavramlara ilişkin geniş bir çerçeve çizdikten sonra mülteci konusunun tarihsel arka planı ve mültecilerin entegrasyon süreçlerine dair bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Daha sonra söz alan Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaya “Türkiyedeki Suriyeliler, Göç, Sosyal Bağlar ve Entegrasyon” başlıklı sunumunda Arap Baharı ile başlayan süreç, Suriye Savaşının bilançosu ve Suriyeli mültecilerin yerleştiği ülkelerle ilgili konuştuktan sonra, konuya dair istatistiki bilgiler paylaşarak, “Kasım 2018 verilerine göre son 8 yılda Türkiye’de 405 bin 521 Suriyeli bebek doğmuş, 79 bin 894 Suriyeliye Türk vatandaşlığı verilmiş, 32 bin 199 Suriyeliye ise çalışma izni verilmiştir” dedi.

Mahmut Kaya’nın konuşmasının ardından katılımcılara Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği çalışmalarını içeren kısa film izletilirken, kısa filmin ardından konuşan Uzman Psikolog Nakşidil Tuna, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin Nevşehir’de gerçekleştirdiği uyum ve farkındalık yaratma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlik, soru cevap kısmında katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.