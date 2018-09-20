Beşir Derneği tarafından Nevşehir’de 3 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu

Beşir Derneği Nevşehir Temsilciliği tarafından Muharrem ayı ve aşure günü dolayısıyla Gülbahçe Parkı önünde vatandaşlara aşure ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure etkinliğinde, dağıtılan aşureler kısa sürede tükendi.

Beşir Derneği Nevşehir Temsilcisi Taner Düzgün Muharrem ayı dolayısıyla 3 bin kişiye aşure ikram ettiklerini söyledi. Düzgün, “Beşir Derneği olarak Gülbahçe Parkı önünde 3 bin kişiye aşure ikram ettik. Vatandaşlarımızın ilgisi bizleri son derece mutlu etti. Aşure ikramımıza ilgi gösteren tüm Nevşehir halkına ve bizlere desteklerini esirgemeyen üyelerimize teşekkür ederim” dedi.