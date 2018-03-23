Beşir Derneği Nevşehir Temsilciliği Kandili Hastanede Geçirdi

Beşir Derneği Nevşehir Temsilcisi Taner DÜZGÜN Hazreti Muhammed'in (s.a.s.) recep ayı girdiğinde, "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi ramazana kavuştur" şeklinde dua ettiğini ve bu kutlu zamanların önemine dikkati çektiğini aktaran DÜZGÜN, müminler için bütün zamanların kıymetli olduğunu ve Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerektiğini vurguladı.

DÜZGÜN: Üç aylar Müslümanlar için sevinç ve mutluluk aylarıdır. Recep ayı içerisinde bulunan Regaip Kandili, Rabbimizin rahmetinin, affının ve lütfunun yağmur gibi insanlığa yağdığı günlerdir. Rahmet ve mağfireti bol olan bu mukaddes günlerde ahlak ve erdemin, kardeşlik içinde bir arada yaşamanın, yetime, öksüze ve kimsesize kol kanat germenin, fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin, kutsal değerlere saygının, insani erdemler bağlamında ulaşılabilecek en üstün değerler olduğunu hissederek Yüce Allah’tan af dilemeliyiz.

Tüm bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek üç ayların hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan temenni ediyorum.”,