Beşir Derneği İhtiyaç Sahiplerine Ulaşmaya Devam Ediyor

Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirdiği insani yardım organizasyonlarına hız kesmeden devam eden Beşir Derneği, yapılan sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu kanaati verilen ailelere gıda, yakacak, temizlik ve sağlık malzemeleri gibi yardımlar dağıtıyor. Yaptığı bu yardımları, geliştirdiği "nitelikli yardım" modeli ile yapan Beşir Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere gereksinimleri doğrultusunda yardımlar yapıyor.

Bu doğrultuda Nevşehir’de yardım organizasyonu düzenleyen Beşir Derneği, burada yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere, kendi gereksinimleri doğrultusunda her ay hazırlanan gıda yardımı gerçekleştirdi Yapılan yardımlar nedeniyle çok mutlu gözüken ihtiyaç sahibi aileler, bu hayra vesile olan Beşir Derneği yetkililerine ve bağışçılara teşekkürlerini ifade ettiler. Beşir Derneği yetkilileri ise, “bağışçı ve gönüllülerden aldığımız destekler ile hayırlara vesile olmaya devam edeceğiz” dedi.

Nevşehir Beşir Derneği Temsilcisi Erdal YILDIRIM Derneğin yürüttüğü faaliyetleri şu şekilde sıraladı;

- Her ay düzenli olarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılması

-Ramazan ayı kumanya ve erzak yardımları

-Ramazan ayı iftar programları

-Adaklık ve akika kurbanları kesim faaliyetleri

- Suriye’de yaşayan Müslüman kardeşlerimize gıda yardımları

- Yetim giydirme yardımları

- Bir Kap Bir Kalp Sıcak yemek faaliyetleri

- Suriye’de Briket ev inşası

- Su kuyusu açmak

Gelin! Hep birlikte ihtiyaç sahipleri için bir şeyler yapalım ve yüzlerin gülmesine vesile olalım.