Beşir Derneği İftarda Yüzleri Güldürmeye Devam Ediyor

Nevşehir Beşir Derneği temsilcisi Taner DÜZGÜN fitre ve zekât bağış, kumanya, bayramlık giysi, kurbanlık, evden eve iftarlık sıcak yemek ikramı ve nakdi yardım konu başlıkları altında faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz

Bağışçılarımızdan aldığımız maddi ve manevi destek ile yardım faaliyetlerimizi yürütüyoruz ve bu bereketli ayda da gönülleri biraya getirmek için durmaksızın gayret edeceğiz.

DÜZGÜN "Bir Kap, Bir Kalp" projesi ile evlerinde iftar edecek durumu olamayan ihtiyaç sahibi ailelere bir başka evde sevgi ve muhabbetle hazırlanan yemekleri alarak ihtiyaç sahibi ailelere bıraktıklarını ifade ederek. Recep ve Şaban aylarının ardından Allah Teâlâ’nın özel ihsan ve ikramlarının bulunduğu Başı rahmet ortası mağfiret sonu cehennem ateşinden kurtulma ayı olan Ramazan’ı Şerifi yaşıyoruz bu ay günahlardan kurtulmanın yardım ve yardımlaşmanın ayıdır ramazan birlik ve beraberliğin kat be kat arttığı aydır.

Rabbim bu ayın anlam ve önemini idrak eden kullarından eylesin Beşir Derneği olarak hizmet ettiğimiz kimseleri kendimize minnettar olmasını beklemeden hizmet ettiğimiz kimseleri bir veli nimet olarak bilerek ramazan ayı boyunca inşallah bu hizmete devam edeceğiz." dedi.

#BirKapBirKalp ile tüm Türkiye'de bugün de evden eve iftar yemeği ulaştırdık ve #Ramazan sevincimizi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın bahtiyarlığını hep birlikte yaşadık.

Siz de kardeşlerinize kendi pişirdiğiniz iftarlıklardan ikram etmek için başvuruda bulunabilirsiniz:



https://www.besir.org.tr/sicakyemekform.asp

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