Beşir Derneği Gönülleri Isıtmaya Devam Ediyor

Gönüller Yapmaya Geldik’ diyerek Türkiye’de ve dünyada binlerce gönüllüsüyle insani yardım çalışmaları yürüten derneğimiz, mübarek Ramazan-ı Şerif’te her zamankinden fazla gayret ve iştiyakla gönülden gönüle misafir oluyor ve iyilik köprüleri kuruyoruz.
Nevşehir Beşir Derneği Temsilcisi Taner DÜZGÜN Derneğin yürüttüğü faaliyetleri şu şekilde sıraladı;
- Yetim giydirme yardımları
- Bir Kap Bir Kalp Sıcak yemek faaliyetleri
-Ramazan ayı kumanya ve erzak yardımları
- Her ay düzenli olarak belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılması
-Adaklık ve akika kurbanları kesim faaliyetleri
- Kan Bağışı faaliyetleri
- Aşure ikramları
DÜZGÜN: Siz de fitre, zekât ve bağışlarınızı Derneğimize yaparak Türkiye ve dünyadaki milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeye vesile olabilirsiniz.
NEVŞEHİR BEŞİR DERNEĞİNE ULAŞMAK İÇİN İLETİŞİM NUMARALARI
0535 354 48 79- 0532 684 73 78 E mail adresi: www.besirderneği.org.