Beşiktaş, Özersoylar Grubu ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Özersoylar Yönetim Kurulu Başkanı O. Kürşat Ersoy, iş birliği anlaşmasının detaylarını Vodafone Park’ta düzenlenen tanıtım toplantısında basın mensuplarıyla paylaştılar.

Anlaşma kapsamında siyah beyazlıların basketbol kategorisindeki en büyük sponsorları arasında yer alacak olan Özersoylar Grubu, Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'nın ulusal ve uluslararası platformlarda oynayacağı tüm maçlarda forma sponsoru olarak yerini alacak.

Başkan Fikret Orman, iş birliği tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Özersoylar Dış Ticaret’in kulübümüzle gerçekleştirmiş olduğu sponsorluk anlaşması, bu kategoride oldukça önemli iş birliklerinden bir tanesi. Beşiktaş JK olarak, finansal hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin başarılı markaları ile yan yana durmaktan ve uzun soluklu ortaklıklar gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Değerli markaları ile formamızda da yer bulacak Özersoylar Dış Ticaret ile anlaşmamızın hayırlı olmasını diliyorum.

Özersoylar Yönetim Kurulu Başkanı O. Kürşat Ersoy, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Gücünü geçmişinden alan şirketimizle Beşiktaş gibi köklü bir kulübün iş birliği yapmasından dolayı mutluyuz. Gönül verdiğimiz ve taraftarı olmaktan onur duyduğumuz kulübümüzle gerçekleştirmekte olduğumuz bu iş birliği bizim için oldukça heyecan verici bir adım olmuştur. Bu iş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Hem taraftar hem de sponsor olarak takımımıza destek vermeyi Türk sporunun gelişmesi açısından da çok önemli buluyoruz. Bu çerçevede ulusal ve uluslararası platformlarda gerek sosyal sorumluluk projeleriyle gerekse taraftarımızın da dahil olacağı aktivitelerle büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyor, bu vesile ile Beşiktaşımıza başarılı bir sezon diliyoruz.

İş birliği tanıtım toplantısı, Fikret Orman’ın Özersoylar Yönetim Kurulu Başkanı O. Kürşat Ersoy’a Beşiktaş Sompo Sigorta Takımı'nın formasını hediye etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

EN İYİ BİLDİĞİMİZ İŞLERİ YAPIYORUZ

Yaptığımız her şey insanla başlar. Zira, 1950'li yılların ortalarında Anadolu'da tek kişilik bir esnaf dükkanından başlayan serüvenimiz, bugün 40’dan fazla ülkeye ihracat yapan, Türkiye'nin dört bir tarafına yayılmış 150’ye yakın seçkin bayisi olan, Kükürt, Tarım kimyasalları, Petrokimya ve Sanayi Hammaddeleri alanında sektörün en büyük üreticilerinden biri konumuna gelerek devam ediyor.

DÜNYA'NIN DÖRT BİR YANINDA, HER KITADA ÜRÜNLERİMİZİN İZİ VAR. TEDARİK ETMEK İÇİN VARIZ.!

Her yıl artan dünya nüfusu ile insanların gıda, enerji, emtia ve hammadde ihtiyaçları da bu ölçüde artış gösteriyor. Bu öngörüler ile halihazırda bulunduğu lokasyonlarda söz sahibi olan Özersoylar, küresel ticarette de önemli bir aktör olma yolunda gerek altyapı harcamaları, gerek dinamik ve uzman kadrosu ile tedarik zincirini arttırmaya ve ticari ağını genişletmeye devam ediyor.

Birbirini tamamlayan nitelikteki çok sayıda hizmet ve faaliyeti bir arada bünyesinde bulundurması, Özersoylar’ı rakiplerinden ayıran en temel özelliklerden biridir. Şirketimiz; üreticinin birden fazla ihtiyacını karşılayan yapısı ve müşterilerine destek olmayı ilke edinen anlayışıyla rekabette bir adım öne çıkmakta ve pazardaki lider konumunu her geçen gün biraz daha güçlendirmektedir. Özersoylar, bugün iş hacmi, ürün - hizmet yelpazesi ve pazar payıyla Türkiye’ nin kendi alanındaki en büyük kuruluşlarından biridir.