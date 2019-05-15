Besicilerimize Yonca Acıgöl'den

İlçe müdürü Taner Düzgün proje hakkında ;her çiftçi daha öncede, kendi hayvanına yetecek kadar ekilişleri yapmakta ve büyük besici olarak nitelendirdiğimiz üreticilerimiz ihtiyaçlarını diğer illerden karşılamaktalar. Bunun önüne geçerek hem besicimizin sorununu çözmek hemde kendi yonca üreticimizin artırma fikrimiz il Tarım Müdürlüğümüzün ve İl Özel idaremizin de onayı ve beğenisi ile destek buldu ve destekleri ile 50 dekar üzeri ekiliş yapan çiftçilerimize ücretsiz tohum dağıtarak ekilişleri artırdık. Yoncayı aynı zamanda bölge çiftçimiz için bir alternatif ürün olarak gostererek üretip satan çiftçinin yonca dan, bir çok ürüne göre daha iyi kazanç sağlayabileceğini göstermek istedik. Bu çağrımız cevap bulmuş buna karşılık olarak ta Karapınar kasabamız ve Tepeköy köyümüzde ekilişlerimiz artmıştır.

Projemizde en büyük sıkıntımız 50 dk tek parça parsellerin olmaması idi lakin biz bunuda birleştirme ve ortaklaşa ekilişleri ile aşarak 75 dekara varan tek parça ekiliş alanları sağladık şimdiden İlgili çiftçilerimiz aranarak yonca nın satışı için talepler artarak devam etmekte ve bağlantılar yapılmaya çalışılmaktadir.önümüzdeki yıllarda ekilişler hızla devam edecek ve artık Karapınar kasabamız kıymetli imamları ,kurra hafızları ve patates tarımının yanında yoncası ile de anılacaktır.