Besicilerimize Yonca Acıgöl'den

İlçe müdürü Taner Düzgün proje hakkında ;her çiftçi daha öncede, kendi hayvanına yetecek kadar ekilişleri yapmakta ve büyük besici olarak nitelendirdiğimiz üreticilerimiz ihtiyaçlarını diğer illerden karşılamaktalar. Bunun önüne geçerek hem besicimizin sorununu çözmek hemde kendi yonca üreticimizin artırma fikrimiz il Tarım Müdürlüğümüzün ve İl Özel idaremizin de onayı ve beğenisi ile destek buldu ve destekleri ile 50 dekar üzeri ekiliş yapan çiftçilerimize ücretsiz tohum dağıtarak ekilişleri artırdık. Yoncayı aynı zamanda bölge çiftçimiz için bir alternatif ürün olarak gostererek üretip satan çiftçinin yonca dan, bir çok ürüne göre daha iyi kazanç sağlayabileceğini göstermek istedik. Bu çağrımız cevap bulmuş buna karşılık olarak ta Karapınar kasabamız ve Tepeköy köyümüzde ekilişlerimiz artmıştır.