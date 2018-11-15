Benli Memur-Sen’i ziyaret etti

NEVŞEHİR(MHA) Memur-Sen İl Temsilcisi ve aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Özdemir, Diyanet-Sen Şube Başkanı Ahmet Aydemir, Büro Memur-Sen Şube Başkanı İsmail Ağmanalmaz ve sendikaların yöneticileri tarafından karşılanan AK Parti Nevşehir belediye başkan aday adayı Savaş Benli, seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Memur-Sen ailesine kendisine gösterdikleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.

Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Özdemir’de ziyaretinden dolayı Benli’ye teşekkür ederken, kendisine seçim sürecinde başarılar diledi