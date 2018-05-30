"Beni kandırabilirsiniz ama Allah’ı kandıramazsınız"

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Millet İttifakındaki siyasi partileri adeta bombaladı.

Avşar, “Çok basit bir sorum var. Nevşehir’de meydanlara çıkıp oy isteyen millet ittifakı mensuplarına. Var mı HDP’nin barajı geçmesini asla istemiyorum diyen?. Beni kaldırabilirsiniz ama hepimize şah damarından yakın olan Allah’ı kandıramazsınız. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz HDP barajı geçemezse çıkaracağımız vekil sayısını. İşiniz zor hem Cumhur ittifakını eleştireceksiniz, hem de kendi aranızda rekabet ediyorsunuz. Bir taraftan da HDP barajı geçse bari yoksa 400 alır bunlar diyorsunuz. Hiiiiç eveleyip gevelemeyin. Cumhur İttifakı, Millet Aklı” yorumunda bulundu.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)