'Ben hep dik durdum, düz yürüdüm, dürüst oldum'

Ertaş; “Milliyetçi Hareket Partisinden İYİ Partiye geçip milletvekili adayı olmam bana sıkça sorulan sorular arasında. Ben idealist duruşu olan, köşeli bir insanım. Siyaset dürüst ve ilkeli insanların işidir. Dik durdum, düz yürüdüm, dürüst oldum. İki ay öncesine kadar ağıza alınmayacak laflarla eleştirdiği partiyle bir araya gelinmesi beni ziyadesiyle üzdü. Ve o günlerde karar verdim İYİ Parti için. Zaten bu konuyla ilgili bana tekliflerde vardı. Vatanıma, milletime, halkıma, Şehrime hizmet için bu göreve talip oldum. Güçlü parlamenter bir sistemin devamından yanayım. Millet İttifakı ile Cumhur ittifakını ayıran en önemli özellikte bu bence. Siyasette son derece sıkıntılı günler geçiriyor ülkemiz. Her gün tehdit, baskı ile seçimlere gidilmez. Demokratik koşullarda herkes düşüncelerini açık, seçik ifade edebilmeli. Bir ülkenin bir kişinin iki dudağı arasında olmasına karşıyım. İYİ Parti de ideallerime uygun bir siyaset yapabileceğimi düşündüğüm için bu partideyim” dedi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)