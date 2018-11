'Ben artık bu orkestranın şefiyim'

NEVŞEHİR(MHA) Bir belediye başkanının belediyenin tüm işlerinden sorumlu kişi olduğunu söyleyen Başkan Seçen, belediyeyi bir orkestraya benzetti.

İçerisinde bir sürü enstrüman bulunan orkestranın şu an şefi olduğunu ve belediye başkanı olduğu günden itibaren halkın içerisinde daha fazla gözüküyor olmasının yadırganmaması gerektiğine değinen Başkan Atilla Seçen, “Şayet bu konuda beni eleştiriyorlarsa ben şuan belediye başkanıyım. O zaman belediye başkanı değildim. Benimde şu an belediye başkan yardımcılarım var. Ve onların görevleri de sorumluluk alanları da belli. Belediyemizde 22 ayrı birim var. Başkan yardımcılarımız bu birimlerin işleyişleri ile sorumlu. Ben siyasi başkan yardımcısıydım. Şu an böyle bir başkan yardımcımız da yok. Hepsi 657’ye tabi memur, bürokrat arkadaşlarımız. Belediye meclis üyeliğine adaylığımızı koyduk. Belediye başkanı atarsa görevimize devam ettik. 3 dönem, 14 yıl süreyle bu iş böyle oldu. Belediye başkan yardımcılığım dönemimde kültür ve sosyal işlerden sorumlu belediye başkan yardımcılığı yaptım. Özellikle 2009 yılından sonra özel kalemin bana ilettiği düğün, cenaze, açılış ve benzeri kültürel ve sosyal davetlere hep katıldım. Yani ben ortadaydım hep. Belediye de şu an 22 birim de bana bağlı, memleketin suyu da, çöpü de, kanalizasyon işleri de, belediyenin tüm işleri de bana bağlı. Niye çok koşturuyor, niye çok esnafın, vatandaşın içinde diyen oluyorsa böyle olması gayet doğal. Belediye Başkanı iyi bir orkestra şefidir. Madem ben bu korunun şefiysem bu koroyu da denetlemem gerekiyor. Bizim 08-17 arası mesaimiz yok” açıklamalarında bulundu.