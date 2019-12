BEM-BİR-SEN bölge toplantısı Nevşehir’de gerçekleştirildi

NEVŞEHİR(MHA) BEM-BİR-SEN Bölge Eğitim Toplantısının 6’ıncısı, Genel Başkan Levent Uslu, Genel Başkan Yardımcıları Recayi Karslı, Medeni Sevinç, Ahmet Selim Kadıoğlu, Nurettin Sever, Kozaklı Belediye Başkanı Av. Akif Kabukcuoğlu, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi, Aksaray İl Başkanı Akif Kılıç, Erzincan İl Başkanı Erol Şahin, Kayseri Şube Başkan Mehmet Karakaş, Kırıkkale Şube Başkanı Tuncay Bulut, Kırşehir İl Başkanı Menderes Doğan, Nevşehir İl Başkanı Feridun Özdemir, Niğde İl Başkanı Ergün Yılmaz, Sivas Şube Başkanı Mustafa Pakoğlu, Yozgat İl Başkanı Mehmet Şaşmaz, Şube/İl Başkan Yardımcıları ve İşyeri Temsilcilerin katılımıyla Nevşehir’de yapıldı.

İstiklal marşı ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Kozaklı Belediye Başkanı Av. Akif Kabukcuoğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Mustafa Çiftçi ve İl Başkanı Feridun Özdemir konuşma gerçekleştirdi.

Programda konuşma gerçekleştiren Genel Başkan Levent Uslu, Bem-Bir-Sen’in ve Memur-Sen’in her daim yerli ve Milli olduğunun altını çizdi. “Bizler her daim Vatanımızın, Milletimizin yanındayız. Bu ülkenin birlik ve beraberliği için elimizden gelen her türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Genel Başkanımız Uslu, bölge toplantılarımızın Türkiye’nin dört bir tarafında yapıldığına dikkat çekti.

Artvin, Şırnak, Tokat, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Nevşehir’de düzenlenen bölge toplantıları ile Bem-Bir-Sen’in yerli ve Milli duruşunu dile getirdiklerini ifade eden Genel Başkan Uslu, “Devletimizin, Vatanımızın, Bayrağımızın karşısında kim varsa onun karşısındayız." dedi.

Sözleşmeli personel ile ilgili olarak sendikamızın verdiği mücadelenin altını çizen ve yapılan çalışmaları dile getiren Genel Başkan Levent Uslu, “Altı yılı aşkın bir süredir çalışan sözleşmeli personellerin iş akitlerinin fesih edilmeye başlandığı haberleri geliyor. Bu mağduriyet göz önüne alınarak 31 Mart 2019 tarihinin milat olması ve haksız yere işini kaybeden sözleşmeli personellerin işlerine iade edilmesi gerekmektedir. Sözleşmeli personelin kadroya alınması bütçeye hiçbir ek yük getirmediği gibi, yüzde 25 oranında tasarrufta sağlamaktadır. Sözleşmeli personel istihdamı bir an önce son bulmalıdır. 31 Mart seçimlerinden sonra yaşanan kriz ve kıyım emekçiye tekrar yaşatılmamalıdır. 2018 Ekim ayından itibaren bu krizi çözmek için Bem-Bir-Sen olarak meselenin tüm muhatapları ile görüştük. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin talebimizi içeren mektubu, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve TBMM İdari Amiri Hasan Turan’a ulaştırdık. Artık deniz bitmiştir! 31 Aralık 2019’dan önce kadro verilmeli ve Sözleşmeli Personel ve Aileleri bu krizden çıkarılıp rahat bir nefes almalıdırlar. Emeğin ve emekçinin sesini, talebini ve sorununu dile getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İşyeri Temsilcilerimizin görevlerinin önemine dikkat çeken Uslu, teşkilatlarımızla sendikal çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Uslu, programda emeği geçen Nevşehir İl Başkanımız Feridun Özdemir başta olmak üzere, programa katılan tüm İl Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız ve İşyeri Temsilcilerimize teşekkürlerini iletti.

Genel Başkan Yardımcıları Recayi Karslı, Medeni Sevinç, Ahmet Selim Kadıoğlu ve Nurettin Sever tarafından SDS hükümleri, sendikal çalışmalar, teşkilat yapısı ve çalışmaları, sosyal medyanın önemi ve eylemsellik konularının üzerinde durulduğu sunumlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen programda ayrıca Sosyal Medya Uzmanı Said Ercan tarafından, teşkilat kültürü ve sosyal medya konularına ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Eğitimlerin ve konuşmaların tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Program aile fotoğrafı çekimi ile sona erdi.