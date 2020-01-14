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Belediyenin Gerçekleştireceği İhalelere İlişkin İlanlar Dev Ekranda Yayınlanacak
Nevşehir Belediyesi tarafından bundan sonra düzenlenecek ihalelere ilişkin tüm bilgiler Ziraat Bankası Kavşağı’nda bulunan dev ekranda yayınlanacak.
Nevşehir 14.01.2020, 14:11
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Temel İlkeler Başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “İdareler, bu kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun zamanda ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” düzenlemesi gereği, yapacağı tüm ihaleleri Kamu İhale Platformu, Yerel Gazeteler, belediye web sayfası gibi yazılı ve görsel mecralarda duyuran Nevşehir Belediyesi buna ek olarak bu uygulama ile birlikte ihalelere ilişkin daha fazla kişiye ulaşarak daha şeffaf bir ihale süreci gerçekleştirmeyi amaçlıyor.