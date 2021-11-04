Belediye Meclisi Kasım Ayı Toplantısı Yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereği gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere belediye meclis salonunda toplandı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ın çeşitli belediye projelerine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitmesinden dolayı başkan vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan katıldı.

Plan Bütçe Komisyon Raporu ve 2022 Yılı Performans Programı’nın görüşülmesi ile başlayan toplantıda yetkili sendika ile memurlar için sosyal denge tazminatı görüşmesi için Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a yetki verildi.

Memur kadro ihdası ve boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi ile devam eden toplantı da daha sonra Zabıta Müdürlüğü’ne ait gelir kalemleri görüşülerek karara bağlandı.

Toplantı; imar plan tadilatının görüşülmesi ile son buldu.