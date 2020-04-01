banner283

Son Dakika

Belediye Meclis Üyelerinden ‘Gönül Kumbarası’ İyilik Hareketine Destek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlattığı "Gönül Kumbarası" iyilik hareketine belediye meclis üyeleri de destek verdi.

Nevşehir 01.04.2020, 00:38
Belediye Meclis Üyelerinden ‘Gönül Kumbarası’ İyilik Hareketine Destek
banner230

Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret eden Nevşehir Belediye Meclis Üyeleri, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan veya çalıştıkları firmalarca ücretsiz izne ayrılan dar gelirli vatandaşlara destek sağlanması amacıyla başlatılan iyilik hareketinden dolayı Arı’yı kutladı.

Meclis üyeleri, koronavirüs nedeniyle sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ve bu günlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını ifade etti.

Parti ayrımı yapmadan adeta tek vücut olan tüm belediye meclis üyelerinin verdiği destekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Arı, meclis üyelerine teşekkür etti.

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@