Belediye Meclis Üyelerinden ‘Gönül Kumbarası’ İyilik Hareketine Destek

Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret eden Nevşehir Belediye Meclis Üyeleri, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan veya çalıştıkları firmalarca ücretsiz izne ayrılan dar gelirli vatandaşlara destek sağlanması amacıyla başlatılan iyilik hareketinden dolayı Arı’yı kutladı.

Meclis üyeleri, koronavirüs nedeniyle sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın zor günler geçirdiğini ve bu günlerin birlik ve beraberlik içerisinde atlatılacağını ifade etti.

Parti ayrımı yapmadan adeta tek vücut olan tüm belediye meclis üyelerinin verdiği destekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Arı, meclis üyelerine teşekkür etti.