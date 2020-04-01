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Belediye Meclis Üyelerinden ‘Gönül Kumbarası’ İyilik Hareketine Destek
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına uyan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlattığı "Gönül Kumbarası" iyilik hareketine belediye meclis üyeleri de destek verdi.
Nevşehir 01.04.2020, 00:38
Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret eden Nevşehir Belediye Meclis Üyeleri, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde evlerinden çıkmayan veya çalıştıkları firmalarca ücretsiz izne ayrılan dar gelirli vatandaşlara destek sağlanması amacıyla başlatılan iyilik hareketinden dolayı Arı’yı kutladı.
Parti ayrımı yapmadan adeta tek vücut olan tüm belediye meclis üyelerinin verdiği destekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Arı, meclis üyelerine teşekkür etti.