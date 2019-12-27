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Belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi
Nevşehir Belediyesi Ekipleri Yoğun Kar Yağışı İle Karla Mücadele Çalişmalarina Başladı. Ekipler Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Sonrası Yol Açma Çalişmalari İle Birlikte Yollarda Oluşan Buzlanma Ve Don Olaylarına Karşı Tuzlama Ve Solüsyon Çalişmalarini Aralıksız Sürdürüyor.
Nevşehir 27.12.2019, 09:40
Nevşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı ile karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yol açma çalışmaları ile birlikte yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden tedbir alan ekipler kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
12 ayrı ekiple gerçekleştirilen çalışmaların mesai gözetmeksizin devam edeceği bildirildi.
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