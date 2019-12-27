Belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi

Nevşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı ile karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yol açma çalışmaları ile birlikte yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde etkili olan ve şehrimizde de gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte çalışmalarına başladı.

Kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden tedbir alan ekipler kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12 ayrı ekiple gerçekleştirilen çalışmaların mesai gözetmeksizin devam edeceği bildirildi.