Son Dakika

Belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi

Nevşehir Belediyesi Ekipleri Yoğun Kar Yağışı İle Karla Mücadele Çalişmalarina Başladı. Ekipler Gece Saatlerinde Başlayan Kar Yağışı Sonrası Yol Açma Çalişmalari İle Birlikte Yollarda Oluşan Buzlanma Ve Don Olaylarına Karşı Tuzlama Ve Solüsyon Çalişmalarini Aralıksız Sürdürüyor.

Nevşehir 27.12.2019, 09:40
Belediye ekiplerinin yoğun kar mesaisi
banner230

Nevşehir Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı ile karla mücadele çalışmalarına başladı. Ekipler gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yol açma çalışmaları ile birlikte yollarda oluşan buzlanma ve don olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü, yurdun birçok bölgesinde etkili olan ve şehrimizde de gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte çalışmalarına başladı.

Kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek olumsuz koşullara karşı önceden tedbir alan ekipler kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

12 ayrı ekiple gerçekleştirilen çalışmaların mesai gözetmeksizin devam edeceği bildirildi.

Yorumlar (0)
banner287
banner269
hafif yağmur
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
İmsak 06:22
Güneş 07:51
Öğle 12:47
İkindi 15:13
Akşam 17:34
Yatsı 18:57

Gelişmelerden Haberdar Olun

@