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Belediye ekipleri yollarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yaptı
Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri Dün Akşam Saatlerinden İtibaren Etkili Olan Kar Yağışı Nedeniyle Yollardaki Buzlanma Tehlikesine Karşı Tuzlama Çalişmasi Gerçekleştirdi.
Nevşehir 21.01.2020, 10:07
Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yollardaki buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Sabahın ilk ışıklarına kadar süren ve çok sayıda belediye personeli ve iş makinesinin katıldığı çalışmalarda zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle aralarında ve ana arterlerde tuzlama çalışması gerçekleştiren belediye ekipleri hava şartlarına göre bu çalışmasını gün içerisinde de sürdürecek.