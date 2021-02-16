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Belediye Ekipleri Yollarda Buzlanma Tehlikesine Karşı Tuzlama Çalışması Yaptı
Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, aralıklarla etkisini gösteren yoğun kar yağışında yolların kapanmaması ve yollarda olası buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Nevşehir 16.02.2021, 16:23
Nevşehir’de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışıyla mücadele etti.
Şehir merkezinde başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde çalışma yapan ekipler, tuzlama ve solüsyon uygulamalarına gece boyunca sürdürecek.