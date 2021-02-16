Belediye Ekipleri Yollarda Buzlanma Tehlikesine Karşı Tuzlama Çalışması Yaptı

Nevşehir’de beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezinde aralıklarla etkili olan kar yağışıyla mücadele etti.

Kar yağışından dolayı ulaşımdaki olası aksaklıkları önlemek için çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, karla mücadele çalışmalarının yanı sıra yollardaki buzlanma riskine karşı da önlemler alıyor.

Şehir merkezinde başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde çalışma yapan ekipler, tuzlama ve solüsyon uygulamalarına gece boyunca sürdürecek.