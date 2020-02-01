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Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü
Nevşehir’de Etkili Olan Kar Yağışı Nedeniyle Önlemlerini Artıran Nevşehir Belediyesi, Karla Mücadele Ekipleri İle Ana Arterler Başta Olmak Üzere Tüm Mahallelerde Tuzlama Çalişmalari Gerçekleştirdi.
Nevşehir 01.02.2020, 11:18
Nevşehir’de etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran Nevşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleri ile ana arterler başta olmak üzere tüm mahallelerde tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Sahada kar ve buzla mücadelesini aralıksız sürdüren Nevşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da ALO 153 Çağrı Merkezi’ne iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri anlık olarak yönlendiriyor.