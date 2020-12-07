Belediye Ekipleri Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Da Boş Durmadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Nevşehir Belediyesi tüm ekipleri ile sahadaydı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatı ile hafta sonu kentin birçok mahallesinde altyapı, üstyapı ve temizlik çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye, Park ve Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Pazar günü geç saatlere kadar mesailerini sürdürdü.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek yoğun bir mesai gerçekleştiren belediye ekiplerini sık sık çalışma alanlarında ziyaret eden Belediye Başkanı Rasim Arı, çalışmalarda görev alan tüm personellere teşekkür etti.

Arı, “Nevşehir’deki tüm vatandaşlarımıza ulaşmak, onlara hizmet etmek için başladığımız mücadelemiz ilk günkü heyecan ve kararlılıkla sürüyor. Gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Yaptığımız hizmet ve yatırımlarla da bugün Türkiye'ye örnek olan bir şehir olmanın mutluluğunuz yaşıyoruz. ekiplerimiz belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdürüyor. Emek veren katkı sağlayan tüm arkadaşlarıma ve ayrıca evinde kalarak Kovid-19 tedbirlerine uyan değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.