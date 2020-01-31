Belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü Karla Mücadele Ekipleri gece saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı.

Nevşehir’in tüm mahallelerinde çok sayıda iş makinesi ve personel ile birlikte çalışma yapan Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için gece-gündüz mesaiye devam ediyor.

Kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için öncelikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeler olmak üzere tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri kepçe ve greyderlerle karları temizlerken bir yandan da buzlanmanın önlenmesi için yollarda tuzlama çalışması yapıyor.

Sahada kar ve buzla mücadelesini aralıksız çok sayıda personel ile sürdüren Nevşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden ya da Alo 153 Çağrı Merkezi’ne iletilen tüm bildirimlere yanıt vererek, ekipleri anlık olarak vatandaşın talepte bulunduğu bölgeye yönlendiriyor.

Kar küreme araçları ve iş makineleri ile sorunlu bölgelere kısa sürede müdahale eden ekipler, özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek buzlanma tehlikesine karşı sürücüleri dikkatli olmaları ve araçlarına kış lastiği taktırmaları konusunda uyardı.