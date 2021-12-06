Belediye Ekipleri Hafta Sonu Mesaisini Sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri soğuk hava şartlarına karşın park yenileme, peyzaj, yol bakım ve onarım ile yaya kaldırımı yenileme çalışmalarına hafta sonunda da devam etti.

Farklı mahallelerde yapılan çalışmalar ile birlikte birçok noktadaki bozuk yolları onararak yaya kaldırımlarını yenileyen ekipler parklardaki yenileme, bakım ve onarım çalışmalarına da hız verdi.

Yılsonuna kadar planlanan tüm noktalarda çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında gerçekleştirilecek olan üstyapı çalışmaları içinde çalışma programını hazırladı.

2022 yılının ilk aylarından itibaren mevsim şartlarının elvermesi durumunda yeni üstyapı ve park çalışmalarına başlayacak olan belediye ekipleri birçok mahallede sıcak asfalt, park, yaya kaldırımı, semt sahası, bisiklet ve yürüyüş yollarının yapımını gerçekleştirecek.