Belediye Başkanı Ünver, Çalışan Gazeteciler Bayramı’nı Kutladı

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, Türk demokrasinin gelişerek kökleşmesinde günümüzün en temel meslekleri arasında ilk sıralarda yer alan gazeteciliğin, hayatın her alanında yaşanılan gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunun doğru, tarafsız ve objektif bir şekilde bilgilenmesi için büyük bir önem arz ettiğini vurgulayan Ünver, zorlu ve meşakkatli bir ortamda görev yapan gazetecilerin de ciddi fedakarlıklar içerisinde bu mesleği yaptıklarını ifade etti.

Gazetecilerin özellikle ekonomik manada yaşadıkları sorunların aşılmasının da gerektiğine inandığını kaydeden Ünver mesajında daha sonra şunları dile getirdi ; “Böylesine önemli bir mesleğin geçmişte uzun yıllar temsilciliğini yapmış biri olarak, bu mesleğe emek veren tüm değerli arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum. Ülkemizdeki her alanda gösterilen büyüme ve gelişme hamlelerinin kamuoyuna etkili ve verimli bir şekilde sunulmasının yanında, ülkemizdeki demokratikleşme sürecine de önemli bir işlerlik kazandıran gazetecilerimizin , zor şartlar altında görev yaptıklarını bu mesleği geçmişte uzun yıllar ifa eden bir gazeteci olarak çok iyi biliyorum. Yaşadığı toplumun her alandaki sorunları ile çözüm önerilerini kamuoyuna aktaran ve bu şekilde de toplum mekanizmasının daha sağlıklı bir şekilde işlerliğinin sağlanmasına önemli katkı sağlayan gazetecilerimizin, yorum ve görüşlerinin de biz idareciler olarak çalışmalarımızda önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Bu düşüncelerle tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum.”