Belediye Başkanı Ünver, Afrin Gazisini Evinde Ziyaret Etti

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla Afrin’e yönelik olarak gerçekleştirilen Zeytin Dalı Barış Harekâtının 46. Günün de YPG’li teröristlerce girişilen silahlı çatışmada yaralanarak GATA’da yapılan tedavisinin ardından Nevşehir’e gelen Uzman Çavuş Zeki Didinmez’i Cevher Dudayev Mahallesi’ndeki evinde ziyaret eden Belediye Başkanı Hasan Ünver, gazi Didinmez’e acil şifalar temennisinde bulundu.

AFRİN GAZİSİNE ÜNVER SÜRPRİZİ

Afrin gazisi Uzman Çavuş Zeki Didinmez’in ailesinin de hazır bulunduğu ziyarette, Nevşehir Belediye Başkan Hasan Ünver, Afrin gazisi Zeki Didinmez’e bir sürpriz yaptı.

Ünver, bu vatanın bekası için mücadele verirken gazilik payesine ulaşan Zeki Didinmez’in isminin hayatını sürdürdüğü sokağa verilmesini yönünde Nevşehir Belediyesi Meclisi’nin karar aldığını belirtti.

Afrin gazisi Uzman Çavuş Zeki Didinmez ve ailesi de, Belediye Başkanı Ünver’in yaptığı bu sürprizin oldukça anlamlı olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Ünver başta olmak üzere Belediye Meclisi üyelerine teşekkür ettiler.

Daha sonra Cevher Dudayev Mahallesi’nde Afrin Gazisi Uzman Çavuş Zeki Didinmez Sokağı tabelası, Nevşehir Belediyesi ekiplerince sokağın çeşitli yerlerine asıldı.