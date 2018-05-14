Belediye Başkanı Seçen’e Hayırlı Olsun Ziyaretleri Devam Ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’i ziyaret eden vatandaşların yanı sıra KOSGEP Nevşehir Müdürü Ali Usta, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Akif Doksar, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Bekir Varol, İl Telekom Müdürü İsmail Bayrakçı, Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Muhammed Koçak ve beraberindeki heyet ve Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici ve yönetim kurulu üyeleri, Seçen’e Belediye Başkanlığının hayırlı olması temennisini ilettiler.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen kendisine hayırlı olsun dileklerini ileten vatandaşların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, sivil toplum teşkilatlarının temsilcilerine teşekkür etti. El birliği ile Nevşehir’e hizmet kararlılığı içerisinde hareket edeceklerini belirterek, kendisine gösterilen yakın ilgi ve destekten dolayı herkese teşekkür etti.