Belediye Başkanı Seçen’den Sevgi Evleri Çocuklarına Kırtasiye Desteği

Nevşehir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener’in de hazır bulunduğu ziyarette çocuklara kırtasiye malzeme desteğinde bulunan Belediye Başkanı Seçen, çocukların barındığı evlerin hizmet alanları gezdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Seçen, kız çocuklarının Mangala oyununu bir süre izledikten sonra bir kız çocuğu ile birlikte Mangala oyunu oynadı..

Erkek çocukların barındığı bir Sevgi Evi’nde çocuklar TFF 3. Ligi 1. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor’un bir müsabakasını Gazi Stadında izlemek istediklerini belirtmeleri üzerine Belediye Başkanı Seçen, çocukları karşılaşmayı birlikte izleme sözü ve Nevşehir Belediyespor forması hediye etme sözü verdi.

Çocukların oldukça güzel ortamlarda yaşamını sürdüğü Sevgi Evlerinde sağlanan imkanların ve yaşanılan yerlerin oldukça iyi olduğunu gözlemlediğini dile getiren Seçen, böyle ortamı sağlayan tüm yetkililere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, çocuklarla birer birer ilgilendiği ziyaretlerde Sevgi Evleri’ nde barınan çocuklara derslerine çok iyi çalışmalarını ve bol bol kitap okumaları çağrısında bulundu.

Çocuklardan öğrenimlerini en üst seviyede tamamlamalarını isteyen Seçen, Sevgi Evleri'nde kalan çocukların gelecekte topluma faydalı bireyler olmalarının, en büyük arzularından biri olduğunu belirtti.