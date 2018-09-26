Belediye Başkanı Seçen, Zahire Pazarı Esnafı İle Kahvaltıda Buluştu

Alacaşar Yolu üzerinde bulunan Zahire Pazarı’nda, 2018 ürünü Kabak Çekirdeği alım sezonun başlaması nedeniyle esnafların organize ettiği sabah kalvaltısına katılan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Zahire Pazarı esnafının birlik ve beraberlik içerisinde başladığı Kabak Çekirdeği sezonunun gerek üretici ve gerekse esnaflar için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Türkiye’nin en kaliteli Kabak Çekirdeğinin Nevşehir yöresinde üretildiğine dikkat çeken Seçen, Nevşehir yöresinde üretim alanlarının artması ile elde edilen ürünün de artacağına inandığını kaydetti. Nevşehir ve yöresinin Patates ve üzümden sonra en nitelikli tarım ürününün Kabak Çekirdeği olduğuna vurgu yapan Seçen,bu alanda yapılacak çalışmalarda üzerlerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Seçen, Zahire Pazarı esnaflarının birlik ve beraberlik içerisinde organize ettikleri kahvaltı için tüm esnaflara teşekkür ederek, şehirdeki tüm sivil toplum teşkilatları gibi her zaman Zahire Pazarı esnaflarının da hizmetinde olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Seçen, kahvaltının hemen ardından Zahire Pazarı esnaflarını işyerlerinde ziyaret ederek, hayırlı işler dileğinde bulundu.