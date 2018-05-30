Belediye Başkanı Seçen, yetimler ile kardeşlik iftarında buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ramazan ayının 15. günü dolayısıyla yetimlere yönelik olarak düzenlenen Kardeşlik İftarında yetimlerle bir araya geldi.

Nevşehir Konağı’nda organize edilen iftar programına Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, yetim çocuklar ile aileleri katıldı.

Yapılan iftar yemeği duasının ardından konuşan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Ramazan ayının inananları kucaklayan böylesine önemli atmosferi içerisinde yetimler ve aileleriyle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Hayatını zorla idame ettiren insanlarımızın tamamının arkasındayız, onların güvencesi biziz Allah’ın izniyle. Hiç endişeniz olmasın. Ne zaman başınız sıkıntıya düşse, herhangi bir problemle karşılaşsanız her zaman yanınızdayız, arkanızdayız. Hiçbir şekilde boynunuzu öne eğmeyin, yanınızla bir irade var, bu devletin gücü var, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gücü var arkanızda. Sizlerin dertleriyle dertlenen kardeşleriniz var arkanızda.” dedi.

“7 gün 24 saat kardeşlerimizin yanı başlarındayız”

AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz de böylesine önemli bir birlikteliği sağladığı için Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti. Kendilerine bir emanet olarak değerlendirdikleri yetimlerin her zaman yanı başlarında olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte yetimi, engellisi ve yaşlılarıyla gözetilmeye başlandığı bir sürecin yaşandığını ifade eden Açıkgöz, hiçbir zaman yetimlerin kendilerini yalnız hissetmemesi gerektiğini, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile onun bir neferi olarak kendilerinin de 7 gün 24 saat yetimlerin arkasında olduklarını belirtti.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş da Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’in yetimlerle kardeşlik iftarında kendilerini bir araya getirmesinden dolayı teşekkür etti.

Devlet olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm sıkıntılarında her zaman yanı başlarında olduklarını belirterek, bundan sonra da bu birlikteliği yaşatacaklarını kaydetti.

Kardeşlik iftarının ardından Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve 27. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Adayı Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, yetim çocuklar ile aileleri ile sohbetler yaptı ve çocuklarla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.