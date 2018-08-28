Belediye Başkanı Seçen, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Fatih Sultan Mahallesi’ni ziyaret ederek, mahalle muhtarı Nevzat Gediksiz başta olmak üzere mahalle sakinlerinin istek dilek ve önerilerini dinledi.

Fatih Sultan Mehmet Camii önünde bir grup vatandaşla bir araya gelen Belediye Başkanı Seçen burada vatandaşların dilek ve isteklerini dinledi.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde gerçekleştirdiği incelemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Seçen, her zaman halkın içerisinde olmaya büyük bir önem verdiklerini dile getirerek, bu sayede yaşanan sorunları daha yakından görme imkanı da bulduklarını ifade etti. Seçen: “ Halkımız her türlü hizmetin en iyisine layık. Bizler halkımızın daha nitelikli hizmetlerden yararlanması için ekip arkadaşlarımızla birlikte çaba harcıyoruz. Fırsat bulduğumuz anda diğer mahalledeki vatandaşlarımızla da mahallelerinde bir araya gelip, yaşanan sıkıntılara çözüm oluşturmaya çaba harcayacağız. Bu tür gezi ve incelemelerimiz sırasında halkımızın oldukça memnun olduğunu ve bizlere ne denli büyük bir güven duyduklarını da daha yakından görme imkanı buluyoruz. Şükürler olsun ki vatandaşlarımızın bize olan güvenlerini şimdiye kadar boş çıkartmadık bundan sonra da aynı azim ve kararlılık içerisinde halkımızın yaşadığı sorunları çözme yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

İnceleme ziyaretinde konuşan Fatih Sultan Mehmet Mahalle Muhtarı Nevzat Gediksiz ’de, Belediye Başkanı Atilla Seçen’e yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Gediksiz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’in muhtarlarla sıkı bir diyalog içerisinde olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.