Belediye Başkanı Seçen, Vatandaşların Sıkıntılarına Çözüm Arıyor

Haftanın her Salı günü gerçekleştirilen Halk Günü uygulaması ile vatandaşlar randevuya gerek duymadan bire bir Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen’e istek, dilek ve şikâyetlerini iletme imkânı buluyor.

Halk gününde makamını vatandaşlara açarak vatandaşları randevu olmaksızın

Belediye Başkanlığına seçildikten sonra her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirten Belediye Başkanı Seçen, Halk Günü uygulamasına vatandaşların gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Bu uygulama ile vatandaşlardan belediye hizmetlerine ilişkin talepleri alarak bunları değerlendirme imkânı da bulduklarını dile getiren Belediye Başkanı Atilla Seçen, vatandaşların yaşam düzeyini geliştirmek, halkın bizden beklentilerine en kısa süre içerisinde cevap verebilmek amacına yönelik olarak düzenlenen Halk Günü uygulamasının devam edeceğini belirtti.