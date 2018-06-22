Belediye Başkanı Seçen, Restoran Açılışına Katıldı

Yeni Mahalle Diriliş Meydanı’nda Mehmet, Ali ve Murat Kuru isimli kardeşler tarafından işletilecek olan restorandın hizmete açılışı nedeniyle bir tören düzenlendi.

Daha sonra törende yapılan duanın ardından, restorandın kurdelesi Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Salih Açıkgöz, AK Parti Nevşehir İl Teşkilat Başkanı ve AK Parti Yönetim Kurulu üyesi Serhat Sonugelen ve Birlik Vakfı Nevşehir Şube Başkanı Gürbüz Dinç tarafından kesildi.

Açılış nedeniyle restoran işletme sahipleri tarafından davetlilere çeşitli ikramlarda da bulunuldu.