Belediye Başkanı Seçen, peyzaj ve yol çalışmalarını yerinde inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Fevzi Çakmak ve Ürgüp Caddesi’nde devam eden peyzaj ve yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

İlk olarak Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki tek şerit olarak tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde gören Seçen, daha sonra Şehitlik Köprülü Kavşağı’ndaki peyzaj çalışmalarını inceleyerek Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı. Seçen, daha sonra da Ürgüp Caddesi’nde süren peyzaj çalışmalarını da yerinde inceledi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinden yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler aldı. Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, çalışmalara ilişkin olarak yaptığı açıklamada Nevşehir Belediyesi’nin alt yapısı tamamlanan ana arterlerin sıcak asfalt ile kaplanmasına yönelik çalışmaları çerçevesinde, Yeni Sanayi girişinden başlayıp Şehitlik Köprülü Kavşağı’na kadar olan Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki yoldaki çalışmaların tamamlanarak tek şeritli olarak trafiğe açıldığını kaydetti.

Aynı caddenin diğer şeridinin sıcak asfaltla kaplanması yönündeki alt yapı çalışmalarına, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlandığını ifade eden Seçen, Ürgüp Caddesi’nin de Uçhisar Kavşağına kadar olan bölümdeki peyzaj çalışmalarının, modern kent dokusuna uygun bir şekilde en kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete kazandırılmasının amaçlandığını belirtti.