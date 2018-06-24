Belediye Başkanı Seçen, Oyunu Kullandı

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve eşi Derya Seçen, Esentepe Mahallesi’ndeki Mustafa Çalışkan İlkokulu’ndaki 1035 No’lu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanmadan önce sandık görevlilerine başarılar dileyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, daha sonra hayırlı olması temennisi ile oyunu kullandı.

Seçen, gerçekleştirilen seçimlerin Nevşehir’e ve tüm ülkemize hayırlara vesile olması dileklerini ileterek “ Daha güçlü ve büyük Türkiye için yapılan seçimlerin hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’dan niyaz ediyorum. “diye konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Mustafa Çalışkan İlkokulu’nda kurulan tüm sandık kurullarını da ziyaret ederek, sandık kurul başkanları ve üyelerine başarılar diledi.