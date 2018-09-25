Belediye Başkanı Seçen, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yaptı

Belediye Başkanı Seçen’in makamında gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında , mahallelerde sürdürülen belediye hizmetleri de ele alındı.

Belediye Başkanı Atilla Seçen, mahalle muhtarlarının belediye hizmetlerinin halka ulaştırılması yönünde oldukça önemli bir misyon üstlendiğini dile getirerek, 3 Mayıs 2018 tarihinde göreve geldikten sonra sık sık muhtarlarla bir araya gelmenin sevincini yaşadığını ifade etti.

Belediye imkânlarıyla halka en nitelikli hizmetleri sunma çabası içerisinde olduklarını kaydeden Seçen, mahalle muhtarlarının getirilen bu hizmetlerde aksayan yönleri de bizzat kendisine ulaştırmak suretiyle verilen çalışmaların daha nitelikli hale gelmesini de sağladıklarını belirtti.

Seçen: “ Mahalle muhtarlarımız belediyemizin ayrılmaz bir parçası. Halkımızın yaşadığı mahallerde ortaya çıkan sorunları muhtarlardan bizzat öğrenmek, işlerimizi oldukça kolaylaştırıyor. Belediye-muhtar işbirliğinin şehrimizde oldukça önemsendiğini de gözlemliyorum. Bizlerin mahallelerdeki birer temsilcimiz konumundaki muhtar arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık’da, muhtarlarla kurduğu sıkı işbirliğinden dolayı Belediye Başkanı Atilla Seçen’e teşekkür etti. Altınışık : Göreve geldiği günden beri mahalle muhtarlarımızla sıkı bir işbirliği içerisine giren Belediye Başkanımıza muhtarlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.