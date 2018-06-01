Belediye Başkanı Seçen, Medya Mensupları İle İftarda Bir Araya Geldi

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi fuayene salonunda düzenlenen iftar yemeği sonrasında Belediye Başkanı Seçen, medya temsilcileri ile sohbet etti.

Akşam ezanının okunmasının ardından Nevşehir’de faaliyet gösteren Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici ve Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca’nın yanı sıra, Nevşehir’de görev yapan yerel, ulusal gazete ve haber ajanslarının yanı sıra, internet haber sitelerinin yöneticileri ve habercileriyle iftar yapan Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, iftar yemeği sonrasında medya temsilcileriyle sohbet toplantısı yaptı.

Belediye Başkanı Seçen, samimi bir ortamda gerçekleştirdikleri iftar yemeğine katılımlarından dolayı medya mensuplarına teşekkür etti. Klasik Belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyeciliğin gereklerine uygun bir yapı içerisinde hizmet üretme çabalarının bundan sonraki süreçte devam edeceğini ifade eden Seçen, şehirdeki tüm sivil toplum yöneticileri ile bundan sonra da belirli aralıklarla bir araya gelerek, istişarelerde bulunmaya özel bir önem vereceklerini anlattı.

Nevşehir’in Türkiye’nin en huzurlu şehirlerinden biri olduğuna vurgu yapan Seçen, bu şehirde yaşayan vatandaşlara daha fazla hizmetten yararlandırılması yönünde gecelerini gündüzlerine katacaklarını belirtti. Seçen “ Bu kadim şehirde yaşayan tüm vatandaşlarımızın en nitelikli hizmetlerden yararlandırılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Bunun için sivil toplum teşkilatları ile işbirliği halinde, geniş tabanlı istişarelerle bizden beklenilen hizmetleri en nitelikli bir şekilde yerine getirme kararlılığı içerisindeyiz. “ dedi.