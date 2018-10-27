Belediye Başkanı Seçen, halka iç içe olmayı sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, hafta sonunu vatandaşlarla ve esnaflarla bir arada geçiriyor. Hafta içinde de yoğun iş programına rağmen vatandaşlarla bir araya gelen Seçen, mesai saatleri dışında da sokağa çıkarak halkın ve esnafların sorunlarını dinliyor.

Başkan Atilla Seçen, hafta içi düzenlediği halk günü uygulamasıyla makamında randevu olmaksızın vatandaşların dertlerini dinliyor. Hafta içi yoğun programından arta kalan dönemlerde de sokağa çıkan Seçen, yolda gördüğü vatandaşlarla sohbet edip, sıkıntı, öneri ve isteklerini dinliyor. Bugün de sokağa çıkan Belediye Başkanı Atilla Seçen, Nar caddesi boyunca esnafları iş yerinde ziyaret edin onlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Sokaktan geçen vatandaşlarla da ayaküstü de olsa sohbet edip dilek ve isteklerini dinleyen Belediye Başkanı Atilla Seçen, ziyaret ettiği işyerlerinde alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşerek ,vatandaşların beklenti ve sıkıntılarını dinliyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 17:54