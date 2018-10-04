Belediye Başkanı Seçen, Halk İle Buluşmayı Sürdürüyor

Sabah saatlerinden itibaren Nevşehir Belediyesi’ne gelen vatandaşlar, herhangi bir randevu almaksızın Başkan Seçen ile bir araya gelip, Nevşehir Belediyesi ile ilgili sorun, istek ve önerilerini iletme imkanı buldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, geleneksel hale getirdikleri Halk Günü uygulamasının oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü belirterek şöyle konuştu: “Belediye Başkanı olduğumdan bugüne kadar sürekli vatandaşlarımızla ve esnaflarımızla zaten iç içeyiz. Ancak farklı nedenlerden dolayı görüşemediğimiz kardeşlerimizle halk günü uygulamasıyla bir araya gelme imkanı buluyorum. Hizmet ilkemiz, halkımıza daha iyi ve daha kaliteli bir hizmet sunmak ve birebir vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek, dertlerine derman olabilmek. Vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılamak ise bizlere ayrı bir çalışma azmi kazandırıyor. Bu nedenle de vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.