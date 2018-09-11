Belediye Başkanı Seçen, halk gününde vatandaşların sorunlarını dinliyor

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, her hafta Salı günü gerçekleştirilen ve halkın istek ve belediyeden beklentilerini doğrudan Belediye Başkanına ilettiği “Halk Günü” uygulamasını sürdürüyor.

Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ’in makamında gerçekleştirilen halk günü uygulamasıyla vatandaşlar, Belediye Başkanı ile randevu almaksızın birebir görüşme imkânı buluyor. Belediye Başkanı Seçen, amaçlarının tüm vatandaşlar ile doğrudan iletişim kurmak ve kendisine iletilen sorunlara en kısa süre içerisinde çözüm üretmek olduğunu belirtti.

Vatandaşlar ile her fırsatta bir araya gelmelerine karşın yine de kendisine ulaşma noktasında hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için her hafta Salı günü düzenledikleri Halk günü uygulamasıyla vatandaşları belediyede ağırladıklarını dile getiren Belediye Başkanı Seçen: “ Tüm amacımız ve hedefimiz vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlara imkanlarımız ölçüsünde en kısa süre içerisinde çözüm bulabilmek. Makamımız halkımıza hizmet makamı. Bizde Nevşehirli hemşerilerimizin hizmetkarı olarak bulunuyoruz. Halk günü uygulamamız ile bir yanda vatandaşlarımızın bize ulaştırdığı sorunlara çözüm üretmeye çalışırken, diğer yandan da bizlerle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorun bizim için en temel sorunumuzdur, Bugüne kadar bu anlayışla hizmet ettik, bundan sonra da aynı düşünce içerisinde hizmet etmeye de devam edeceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2018, 11:28