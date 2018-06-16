Belediye Başkanı Seçen, Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı Ziyaret Etti

Ramazan Bayramı nedeniyle, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindeki Rifat Kartal Huzur Evi’nde bulunan yaşlıların elini öperek Ramazan Bayramlarını tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, ilçedeki Hacı Bektaş Veli Müzesi içerisindeki , Aslanlı Çeşme’den su içti. Seçen daha sonra Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin Türbesi’ne geçerek ziyaret amacıyla türbede bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet yaptı.

Belediye Başkanı Seçen daha sonra, 13. Yüzyılda Anadolu’nun Müslümanlaşması ve Türkleşmesinde en önemli şahsiyetlerden biri olan ve yaşadığı yüzyılın en önemli gönül insanlarından biri de olan Hacı Bektaş Veli’nin Türbesini ziyaret ederek dua etti.