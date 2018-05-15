Belediye Başkanı Seçen, Esnaf Ziyaretinde

Belediye Başkanı Atilla Seçen, ilk esnaf ziyaretini Belediye Caddesi üzerindeki esnaflara yönelik olarak gerçekleştirdi.

Çeşitli meslek dallarında faaliyet gösteren esnaflara hayırlı işler temennisinde bulunarak ziyaret eden Belediye Başkanı Atilla Seçen, tüm sivil toplum teşkilatlarıyla olduğu gibi esnaflarla da sürekli iç içe olacaklarını belirtti.

Seçen ’in ziyaretinden oldukça memnun olduklarını belirten esnaflar da, kendilerini ziyaret ettiği için Belediye Başkanı Seçen’ e teşekkür ettiler.

Bu arada Belediye Başkanı Seçen, esnaf ziyaretleri sırasında yoldan geçen vatandaşlarla da kısa süreli sohbetler yaptı ve esnaflarla olduğu kadar çocuklar, gençler ve diğer vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektirdi.